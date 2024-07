Veröffentlicht am 3. Juli 2024 von wwa

GEBHARDSHAIN – Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz der Sporthalle in Gebhardshain

Montag, 01. Juli 2024 parkte ein Mann seinen schwarzen Ford Kuga in der Zeit von 15:45 Uhr bis 17:30 Uhr auf dem Parkplatz der Sporthalle in Gebhardshain. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte musste er eine Beschädigung am linken Kotflügel feststellen. Aufgrund der Spurenlage wird davon ausgegangen, dass ein anderes Fahrzeug beim Ausparken gegen den PKW gefahren ist und sich anschließend unerlaubt entfernte. Einen vagen Hinweis gibt es auf einen weißen Kleinwagen, der zuvor wohl neben dem Kuga geparkt war. Die Polizei Betzdorf bittet um Zeugenhinweise an die Tel.: 02741/9260. Quelle: Polizei