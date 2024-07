Veröffentlicht am 3. Juli 2024 von wwa

MONTABAUR – Tödlicher Verkehrsunfall BAB 3 Fahrtrichtung Frankfurt

Am 03. Juli 2024 ereignete sich gegen 07:45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der BAB 3, Fahrtrichtung Frankfurt am Main, KM 83,500. Ein Fahrzeug hatte sich überschlagen. Das Fahrzeug befuhr nach Angaben unbeteiligter Zeugen zunächst den linken von drei Fahrstreifen. Unvermittelt und ohne erkennbaren Grund fuhr der Pkw anschließend nach rechts über die beiden Fahrstreifen und kam von der Fahrbahn ab, fuhr einen Wall der Böschung hoch, überschlug sich und kam schwerst beschädigt hinter der Schutzplanke und entgegengesetzt der Fahrtrichtung zum Stehen. Der 32jährige Fahrzeugführer und alleinige Insasse des Pkw starb noch an der Unfallstelle. Es wurde zunächst eine Vollsperrung, sowie Um- und Ableitungsregelungen durch die Autobahnmeisterei Heiligenroth eingerichtet. Hierdurch kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Im Einsatz befanden sich die FFW Dernbach/Mogendorf, sowie Rettungskräfte und Notarzt. Quelle: Polizei