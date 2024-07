Veröffentlicht am 3. Juli 2024 von wwa

NEUWIED – Autokorso türkischer Fußballfans

Am 02. Juli 2024, im Zeitraum zwischen 23:00 und 00:30 Uhr kam es nach der EM-Spielbegegnung Österreich gegen die Türkei zu einem Autokorso türkischer Fußballfans in Teilen der Neuwieder Innenstadt. Am Autokorso nahmen ca. 100 Personen teil, die sich durchweg friedlich verhielten. Im Zusammenhang mit dem Geschehen kam es zu einem Auffahrunfall mit Sachschaden. Durch das polizeiliche Begleitkonzept konnten Verkehrsbeeinträchtigungen auf ein Minimum reduziert werden. Quelle: Polizei