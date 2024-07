Veröffentlicht am 3. Juli 2024 von wwa

KREIS NEUWIED – Neuer Wegweiser zu guten Regionalprodukten – Sortiments-Broschüre der Initiative Naturgenuss mit 64 Direktvermarkter-Partnerbetrieben zwischen Rheintal und Westerwald.

„Auf den Geschmack unseres Landkreises kann jeder auch im wörtlichen Sinne kommen!“ Die Feststellung von Landrat Achim Hallerbach wird vor der Probe aufs Exempel bereits in gebundener Form reflektiert. Denn so frisch wie die Naturgenuss-Produkte präsentiert sich die gerade erschienene Sortiments-Broschüre der Regionalinitiative Naturgenuss mit einer Angebotsbreite von 64 Direktvermarkter-Partnerbetrieben zwischen Rheintal und Westerwald.

Wer hat was? – diese Frage lässt sich mit der neuen 32-seitigen Information der Regionalinitiative Naturgenuss einfach beantworten. In der Broschüre finden sich nämlich insgesamt 64 Erzeugerpartner mit ihrer Sortimentsübersicht und ihren Kontaktdaten wieder. So können interessierte Verbraucherinnen und Verbraucher in übersichtlicher Listung rasch erfahren, wer Kartoffeln, Milch oder Honig, aber auch Fleisch, Wurst, Gemüse oder Westerwälder Linsen führt. Insgesamt sind 26 Produktgruppen aufgeführt, die ein möglichst breites Spektrum abbilden wollen. Zudem wird auch darüber informiert, wer als Direktvermarkter mit einem Hofladen oder einer SB-Verkaufsstation am Start ist, welche Produkte aus Eigenproduktion kommen und wo Fremdprodukte als Handelsware die Angebotspalette abrunden. Auch Bio-Sortimente werden extra gekennzeichnet.

Landrat Achim Hallerbach freut sich über diese neue Sortimentsübersicht, die es den potenziellen Kundinnen und Kunden nun ermöglicht, rasch einen Überblick über die jeweiligen Produkte der Projektpartner zu erlangen und ihren Einkauf daraufhin besser planen zu können.

„Gerade im Bereich des Westerwälder Premium-Rindfleischs sind wir hervorragend in der Region aufgestellt. Dieses Alleinstellungsmerkmal spiegelt die neue Sortimentsbroschüre gut wider. Aber auch weitere Anbauprodukte wie Westerwälder Linsen, Getreide und diverse Kartoffelsorten sind mittlerweile in vielen Hofläden vertreten und das ist nur ein kleiner Teil einer mittlerweile weit gefächerten, attraktiven Sortimentsbreite“, betont der Landrat.

Neben den 64 Erzeugerbetrieben sind auch die Kontaktdaten zu den rund 17 Naturgenuss-Gastgebern, die sich vorgenommen haben, im Glas und auf dem Teller sukzessive mehr regionales Engagement zu zeigen, aufgelistet. Wer die Broschüre bis zum Schluss durchblättert, wird zudem feststellen, dass die regionalen Genuss-Partnerbetriebe durch verschiedene Veranstaltungsformate erlebbar werden. So geht ganz aktuell der Naturgenuss Landsommer mit Angeboten wie Hoffesten, Küchenparty, dem großen Regionalmarkt am 8. September in Neustadt (Wied) oder Landgenuss & Wein am 24. August in Leutesdorf/Rhein über die kulinarische Bühne des Landkreises.

Die Sortimentsbroschüre kann kostenfrei bei der Wirtschaftsförderung im Landkreis Neuwied, der Projektleitung der Regionalinitiative Naturgenuss, angefordert werden.

Eine E-Mail unter jhohenadl@wfg-nr.de reicht aus.

Foto: Landrat Achim Hallerbach freut sich gemeinsam mit der Geschäftsführerin des Naturparks Rhein-Westerwald, Irmgard Schröer, und dem Naturgenuss-Projektleiter der Wirtschaftsförderung-GmbH des Landkreises Neuwied, Jörg Hohenadl, über die gelungene neue Sortimentsbroschüre. Foto: Thomas Herschbach