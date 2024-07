Veröffentlicht am 5. Juli 2024 von wwa

HAMM (Sieg) – Gesundheitstag am 08. Juli in Hamm (Sieg) – Ausprobieren, verstehen, neue Möglichkeiten entdecken

Am Montag verwandelt sich der Innenraum und das Außengelände des Kulturhauses in Hamm (Sieg) in einen Schauplatz mit Ständen regionaler Gesundheitsdienstleister. Der Fokus der ganztägigen Veranstaltung von 10 bis 18 Uhr liegt auf Präventionsangeboten und Information – Pflegedienste, Therapeuten, Fitnesstrainer und weitere Vertreter aus der Gesundheitsbranche geben Einblicke in ihre Arbeit, ihr Know-How und bringen Gesundheit „zum Anfassen“ mit: Ob das Ausprobieren von Geräten, Yogaübungen oder modernen Kompressionsstrümpfen mit Anziehhilfen – die Dienstleister lassen sich einiges einfallen, um ihre Faszination für Prävention und Gesundheits(vor-)sorge weiterzugeben und ihr Fachwissen anschaulich zu vermitteln. Patienten können sich bei bestimmten (akuten) Beschwerden Rat und Ersteinschätzung abholen, allgemein Interessierte/Angehörige können zusätzlich an Vorträgen teilnehmen und sich über Themen wie Wundversorgung, Sarkopenie und Durchblutungsstörungen informieren.

Der Gesundheitstag ist Teil der Raiffeisenwoche: – Die Raiffeisenwoche steht in den Startlöchern –

Die Raiffeisenwoche bündelt zwischen dem 06. und 14. Juli in sieben Tagen für Jung und Alt viele kulturelle Highlights. Ob sportbegeistert, wissbegierig oder abenteuerlustig… In den Verbandsgemeinden Hamm (Sieg) und Altenkirchen-Flammersfeld sollen Gäste von nah und fern bei verschiedenen Veranstaltungen auf ihre Kosten kommen. Sei es mit Lesungen, offenen Museen, Wein- und Bierproben, verschiedenen Sportveranstaltungen oder beim Unternehmen einer Zeitreise im Raiffeisen-Backes in Weyerbusch oder am Raiffeisenmuseum in Hamm (Sieg). Viele Veranstaltungen sind kostenlos. Zur besseren Planbarkeit wird lediglich um eine kurze Anmeldung gebeten. Mehr Informationen bei tourismus@hamm-sieg.de. Das vollständige Programm findet sich auf: https://www.hamm-sieg.de/de/freizeit-tourismus/veranstaltungshighlights/raiffeisenwoche/.