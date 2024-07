Veröffentlicht am 3. Juli 2024 von wwa

HAMM (Sieg) – Veranstaltungsabsage: „Raiffeisen Meet & Talk“ am 06. Juli

Das Zukunftsgespräch zu Beginn der Raiffeisenwoche 2024 im Kulturhaus Hamm (Sieg) zum Thema „Die Soziale Frage zwischen Raiffeisen und Globalisierung“ kann leider nicht stattfinden.

Raiffeisenwoche in den Startlöchern

Die Raiffeisenwoche bündelt zwischen dem 06. und 14. Juli in sieben Tagen für Jung und Alt viele kulturelle Highlights. Ob sportbegeistert, wissbegierig oder abenteuerlustig… In den Verbandsgemeinden Hamm (Sieg) und Altenkirchen-Flammersfeld sollen Gäste von nah und fern bei verschiedenen Veranstaltungen auf ihre Kosten kommen. Sei es mit Lesungen, offenen Museen, Wein- und Bierproben, verschiedenen Sportveranstaltungen oder beim Unternehmen einer Zeitreise im Raiffeisen-Backes in Weyerbusch oder am Raiffeisenmuseum in Hamm (Sieg).

Viele Veranstaltungen sind kostenlos. Zur besseren Planbarkeit wird lediglich um eine kurze Anmeldung gebeten. Mehr Informationen bei tourismus@hamm-sieg.de. Das vollständige Programm findet sich auf: https://www.hamm-sieg.de/de/freizeit-tourismus/veranstaltungshighlights/raiffeisenwoche/.