Veröffentlicht am 3. Juli 2024 von wwa

SCHÜRDT – Neues vom Schürdter Vogelparadies – Familie Kohlmeise trifft sich täglich

Es ist eine bezaubernde Sache die Früchte der natürlichen Belassung der häuslichen Umgebung in der Pflanzen-, Insekten-, vierbeinigen Tier- und Vogel-Welt zu erleben. Täglich besuchen diese meinen Lebensraum und zeigen mir die Schönheit des Miteinander. Die Familie Kohlmeise, ich nenne sie mal Familie, sie sind bestimmt nicht alle aus einer Familie, trifft sich täglich im, für die Tierwelt angelegten, Nahrungsbereich. Vier Stellen stehen da zur Verfügung, und die werden im Wechsel von den verschiedenen Piepmätzen aufgesucht. Es ist für jeden ausreichend Futter vorhanden und doch ist es eine Stelle die, so scheint es, alle zur gleichen Zeit nutzen wollen. Da kommt es schon mal zu Streitereien und kleinen Luftkämpfen. Letztlich findet aber jeder sein Körnchen oder was sonst noch so im Angebot ist. Die kleineren Vögel wie die Finken, Rotkehlchen oder die Blaumeisen müssen schon mal zurückstecken und den Zeitraum nutzen, in dem die Dicken unterwegs sind. Kleiber, Amsel, Spatz, Stieglitz und Dompfaff lassen sich da weniger beeindrucken. Letztlich ist den ganzen Tag über Vogelflugbetrieb in der Gartenstraße zu beobachten. Fotos: Diana Wachow