Veröffentlicht am 3. Juli 2024 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – CDU-Kreistagsfraktion trifft auf konstituierender Fraktionssitzung erste Entscheidungen

Eine Woche vor der ersten Kreistagssitzung trafen sich die neu gewählten Mandatsträger der CDU-Kreistagsfraktion zu ihrer konstituierenden Sitzung. Auf Vorschlag des CDU-Kreisvorsitzenden Matthias Reuber wurde Josef Rosenbauer einstimmig zum Fraktionssprecher gewählt. „Ich freue mich sehr, dass wir bei der Position des Fraktionssprechers auf Kontinuität setzen können. Gemeinsam wollen wir mit der neuen Kreistagsfraktion die gute Arbeit der vergangenen Jahre fortsetzen und stärken.“, so Reuber. Rosenbauer bedankte sich bei der Fraktion für das ihm entgegengebrachte Vertrauen und verwies auf den klaren Auftrag der Wählerinnen und Wähler an die CDU. Die CDU-Kreistagsfraktion ist im neuen Kreistag mit einem Sitz mehr vertreten als in den vergangenen 5 Jahren und damit weiterhin die mit Abstand stärkste politische Kraft. Die Menschen erwarteten nun, dass vernünftige Lösungen in der Kreispolitik gefunden werden. Dazu hätten in den vergangenen Tagen schon erste Gespräche mit anderen Fraktionen zu einer Zusammenarbeit stattgefunden.

Neben der Wahl des Fraktionssprechers trafen die Christdemokraten auch eine weitere Entscheidung und nominierten den bisherigen 1. Kreisbeigeordneten Tobias Gerhardus einstimmig erneut für dieses Amt. „Als Schulträger hat der Kreis Altenkirchen zusammen mit Tobias Gerhardus in den vergangenen fünf Jahren seine Hausaufgaben erledigt. Die Zusammenarbeit zwischen den Schulen und dem Kreis ist sehr gut, die Nominierung von Tobias Gerhardus daher folgerichtig, um die gute Arbeit auch in den kommenden Jahren fortzusetzen.“, so Reuber und Rosenbauer.