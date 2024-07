Veröffentlicht am 3. Juli 2024 von wwa

WALLMENROTH – Unfall auf der B 62 bei Wallmenroth

Dienstagabend, 02. Juli 2024, um 19 Uhr, befuhr eine 24-jährige Frau mit einem Opel Corsa die B 62 in Wallmenroth aus Richtung Betzdorf kommend. In einer Linkskurve verlor sie, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über ihr Fahrzeug, schleuderte über die regennasse Fahrbahn und prallte in die Schutzplanke der Gegenfahrbahn. Am Fahrzeug und der Schutzplanke entstand Sachschaden. Die zunächst nur leichtverletzt wirkende Frau musste später am Abend mit einem Rettungshubschrauber in ein Siegener Krankenhaus verlegt werden, da Kopfverletzungen nicht ausgeschlossen werden konnten. Bei der Überprüfung ihrer Dokumente wurde festgestellt, dass sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Quelle: Polizei