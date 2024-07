Veröffentlicht am 2. Juli 2024 von wwa

WISSEN – Schwerer Verkehrsunfall in Wissen-Pirzenthal – Kradfahrer schwer verletzt

Montagnachmittag, 01. Juli 2024, um 17:30 Uhr ereignete sich in Wissen-Pirzenthal ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kradfahrer schwere Verletzungen erlitt. Der Fahrer eines Kleinkraftrades fuhr von Dünebusch nach Wissen-Pirzenthal. Auf der abschüssigen Strecke fuhr er am Ortseingang in einer Rechtskurve geradeaus, durch eine Hecke und prallte gegen die Wand eines Haues. Nach der Erstversorgung durch das DRK und die Notärztin von Wissen wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Quelle: Polizei