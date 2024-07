Veröffentlicht am 2. Juli 2024 von wwa

FIERSBACH – Sommerfest in Fiersbach

Es wurde nochmal Zeit für eine Feier in Fiersbach. Da die Maifeier in diesem Jahr auf Grund einer terminlichen Überschneidung mit dem Schützenfest in Maulsbach nicht durchgeführt wurde, hatten sich die Organisatoren für ein Sommerfest entschieden. In diesem Rahmen sollte dann auch der neu gestaltete „Mehrgenerationenplatz in der Natur“ eingeweiht werden.

Am Samstag, 29. Juni 2024 versammelten sich die Fiersbacherinnen und Fiersbacher mit ihren Gästen aus den umliegenden Ortsgemeinden und dem Verbandsbürgermeister der VG-AK-FF, Fred Jüngerich, am „Mehrgenerationenplatz in der Natur“, um diesen gebührend einzuweihen. Zunächst führte Ortsbürgermeister Carsten Pauly dazu aus, wie die Idee für diese Spiel- und Spaß-Oase am Rande der Ortsgemeinde entstanden ist und wie engagiert alle Beteiligten Familien bei der Umsetzung waren. Hier wurde aber auch die hervorragende Unterstützung durch die Verbandsgemeindeverwaltung hervorgehoben.

Fred Jüngerich betonte, dass bei aller Unterstützung durch die Verwaltung ein solches Projekt nicht realisiert werden könnte, wenn nicht wie hier geschehen, die Idee und die Umsetzung aus der Mitte der Bürgerinnen und Bürger erfolgen würde.

Die Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde Kircheib, Mehren und Rettersen mit den Gesandten der Ortsgemeinde Hirz-Maulsbach überreichten zu diesem Anlass ein wunderschön gestaltetes Hinweisschild, das in Zukunft den Weg zu diesem Kleinod weisen soll.

Zur Auflockerung folgte der Auftritt der Tanzgruppe des Schützenverein Maulsbach „Die Perlen der Honschaft“, die mit brandendem Applaus belohnt wurden. Jetzt endlich konnte der Mehrgenerationenplatz in die Hände der zukünftigen Hauptnutzer, der Kinder bzw. der Familien übergeben werden. Die Organisatoren der Veranstaltung unter der herausragenden Leitung von Lara von Pigage, hatten sich ausgedacht, dass der Platz mit Wasserpistolen eingeweiht werden sollte. Damit hier der Spaß nicht zu kurz kommt, wurde kurzerhand der Ortsbürgermeister als motivierendes Ziel auf den Kletterturm „gebeten“.

Nachdem die offizielle Einweihung nunmehr vollzogen und der Ortsbürgermeister erfrischt war, starteten die Kinder in die vorbereitete Spieleolympiade. Alle anderen begaben sich jetzt zum Dorfplatz, wo bei Kaffee und Kuchen ein wunderschöner Nachmittag verbracht wurde. Zur musikalischen Unterhaltung trug der Frauenchor Mehren einige ihrer tollen Lieder bei. Der Tag verging bei (Fußball)Spiel, Spaß und guten Gesprächen wie im Fluge und auch wenn das Wetter doch schlechter wurde, die erfolgreiche Veranstaltung und die Stimmung konnte das nicht trüben. Carsten Pauly – Fotos: Manfred Schmidt (14) – Renate Wachow (8)