Veröffentlicht am 2. Juli 2024 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Neuer Kreistag konstituiert sich

Am Montag, 8. Juli, trifft sich der am 9. Juni gewählte Kreistag zu seiner konstituierenden Sitzung. Beginn im Wilhelm-Boden-Saal der Kreisverwaltung (Parkstraße 1, Altbau, Raum 111) ist um 16 Uhr. Die Tagesordnung sieht die Verpflichtung der Kreistagsmitglieder durch den Landrat vor, die Beschlussfassungen über die Hauptsatzung des Landkreises und über die Geschäftsordnung des Kreistages sowie Änderungen der Satzungen für das Jugendamt und über den Beirat für Migration und Integration. Die Wahlen der Kreisbeigeordneten und der Ausschüsse erfolgen in der Kreistagssitzung am 3. September.

Bereits für 15 Uhr am Montag sind die Kreistagsmitglieder zu einem ökumenischen Gottesdienst in die katholische Pfarrkirche St. Jakobus in Altenkirchen eingeladen. Im Anschluss an die Sitzung des Kreistages werden ehemalige Mitglieder des Gremiums geehrt. Informationen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten der Sitzung finden sich im Rats- und Bürgerinformationssystem der Kreisverwaltung: https://altenkirchen.gremien.info/meeting.php?id=2024-KT-89