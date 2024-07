Veröffentlicht am 2. Juli 2024 von wwa

WISSEN – Doppelte Freude beim Wissener Ski-Club am später Samstagabend.

Doppelte Freude beim Wissener Ski-Club am später Samstagabend. Einmal natürlich über den deutschen Sieg in der Dortmunder Begegnung mit Dänemark und damit den Einzug ins Viertelfinale. Das Spiel wird auch deshalb in der Erinnerung bleiben, weil es buchstäblich aus Kübel schüttet und sogar unterbrochen werden musste. Weiter geht es am kommenden Freitag um 18 Uhr, wenn der Gegner Spanien heißt. Auch dann freut sich Vorsitzender Frank Stöver (re.) über viele Zuschauer vor der Großleinwand in der Brandeck-Hütte. Der Eintritt ist frei. Zum anderen freute man über das Feuerwerk anlässlich des Schönsteiner Schützenfests. Von der Höhe aus ließ sich das bunte Spektakel gut beobachten. Vereinzelt gab es sogar Beifall von den Fußballfreunden. (bt) Fotos: Bernhard Theis