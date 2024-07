Veröffentlicht am 1. Juli 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – BC Altenkirchen reist zur Li Ning Tour nach Troisdorf

Sieben Spieler des BC Altenkirchen reisten zur Li Ning Tour nach Troisdorf. Alina und Harald reisten als Trainer mit an. In der Altersklasse U11 ging Sofia Frank an den Start. Sie konnte fast alle ihre Spiele gewinnen. Lediglich im Finale musste sie sich in drei Sätzen geschlagen geben. Sofia gelang ein sehr guter 2.Platz. Erstmals in der U13 trat Leonard Enders an. Dieser musste sich in allen Spielen geschlagen geben, trotzdem holte er viele Punkte und konnte wertvolle Spielerfahrungen sammeln. Letzten Endes sprang Platz 10 für ihn raus.

Kavintida Buttjak gewann eines ihrer drei Spiele, die anderen Spiele musste sie an ihre Gegnerinnen abgeben. Sie zeigte eine gute Leistung, vor allem da sie erst seit einem halben Jahr Badminton spielt. Ihr gelang ein guter 9.Platz. Konstantin Schiwietz trat seit längerer Zeit wieder in der U15 an. Hierbei verlor er drei Spiele knapp, konnte sich im vierten Spiel allerdings durch einen drei Satz Sieg beweisen. Für ihn sprang Platz 20 von 22 Teilnehmern in seiner Gruppe raus. Ebenfalls in der U15 trat Tom Hoffmann an. Dieser hatte starke Gegner zu bewältigen und somit knappe Spiele.

Trotzdem gelang ihm durch sein Können ein guter 19.Platz. In der Altersklasse U19 gingen Alwina Boiko und Lena Siemens an den Start. Alwina verlor zwei ihrer Spiele gegen die Erstplatzierte und gegen ihre Teamkollegin Lena. Somit gelang ihr Platz 4. Lena ging in fast jedem Spiel über drei Sätze, so auch in dem Spiel Lena gegen Alwina. Da Lena in ihrer Klasse die meisten Punkte erreichte, gelang ihr ein sehr guter 2.Platz, obwohl sie zuvor gegen die 2.Platzierte verlor. Insgesamt war es ein erfolgreiches Wochenende für den BC Altenkirchen mit viel neu gewonnener Spielerfahrung für jeden Spieler. (kkh) Foto: BCA