Veröffentlicht am 1. Juli 2024 von wwa

SCHÖNSTEIN – Schützenfest der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Schönstein

Höhepunkt des Schönsteiner Schützenfests war immer der sonntägliche Festumzug mit Parade in der Ortsmitte. Der Festgottesdienst an der Heisterkapelle am Morgen hatte jedoch wegen des Regens ausfallen müssen. Stattdessen gab es den Schlusssegen in der Pfarrkirche „St. Katharina“. Um 15 Uhr trat die St. Sebastianus-Schützenbruderschaft zum Umzug an und holte den Schützenkönig mitsamt Hofstaat am Schützenhaus ab. Zurück ging es über die Brixius-Straße wieder in die Ortsmitte und weiter in den oberen Schlosshof. Dort zeigten sich die Majestäten, König Michael III. mit Königin Kerstin Landwehr, Jungschützenkönig Maximilian Kania, Schülerprinz Ben Marciniak und Bambiniprinz Louis Heidrich ihren „Untertanen“. Mit von der Partie waren auch einige befreundete Bruderschaften sowie der Schützenverein Wissen. Für den musikalischen Schwung sorgten die Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen und die Bergkapelle Birken-Honigsessen. Besondere Aufmerksamkeit erregte wieder die Gruppe Schönsteiner Kinder und Frauen in ihrer weiß-blauen Tracht. Auch die erste Ende 2023 gegründete Fahnenschwenkergruppe der Bruderschaft Mudersbach konnte sich sehen lassen. Bei der Parade vor Buchens Geschäft zollten die Vereine den Majestäten und ihrem Hofstaat die gebührende Ehrerbietung. Einige Schützen versuchten sich am Stechschritt, was auch problemlos klappte. Offiziere senkten den Säbel und grüßten mit der Hand an der Hutkrempe. Der weitere Teil des Schützenfests spielte sich im geräumigen Zelt am Sportplatz ab. (bt) Fotos: Bernhard Theis