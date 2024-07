Veröffentlicht am 1. Juli 2024 von wwa

BRUCHERTSEIFEN – FC Kroppacher Schweiz Bruchertseifen feiert am 06. und 07. Juli sein 50-jähriges Bestehen.

Durch den Gewinn der Fußballweltmeisterschaft war das Jahr 1974 ein sehr erfolgreiches für den deutschen Fußball. Vermutlich auch ein wenig hiervon beflügelt, gründeten im WM-Sommer 1974 achtzehn unerschrockene Sportfreunde den FC Kroppacher Schweiz Bruchertseifen. Beim Namen des neuen Vereins orientierte man sich an der gleichnamigen Landschaft, welche an den Ort angrenzt sowie am Namen des damaligen Vereinslokals. Bei den Trikot- bzw. Vereinsfarben wurde sich für die Kombination rot/blau entschieden.

Nachdem der Verein in den ersten Jahren in der Hobbyliga kickte und für das Training und für Spiele auf benachbarte Sportanalgen zurückgriff, wurde im Jahr 1980 der durch zahlreiche Vereinsmitglieder errichtete Rasenplatz am Ortsrand eingeweiht. Ein weiterer wichtiger Schritt wurde dann im Jahr 1981 mit der Mitgliedschaft im Fußballverband Rheinland getan. Von nun an nahm der Verein an der Meisterschaft teil. Im Verlauf der Vereinsgeschichte schaffte es die erste Mannschaft (in eine Spielgemeinschaft (SG) mit dem SSV Eichelhardt) bis in die Bezirksliga, wo sie ab 2008 mehrere erfolgreiche Jahre verbrachte.

Aktuell spielt der FC Bruchertseifen gemeinsam mit dem VFL Hamm und dem SSV Eichelhardt in der SG Hammerland Bruchertseifen/Eichelhardt. Hier konnte die erste Mannschaft in der abgelaufenen Saison durch eine sehr gute Leistung in die Kreisliga A aufsteigen.

Neben dem Bereich Fußball spielte und spielt der FC Kroppacher Schweiz aber auch für das soziale Leben im Dorf eine wichtige Rolle. In der Vereinsgeschichte wurden durch den Sportverein bzw. durch den im Jahr 1996 gegründeten Förderverein zahlreiche Feste und Veranstaltungen organisiert. Hierzu zählen bspw. der vom Förderverein ins Leben gerufene Weihnachtsmarkt, der Sankt-Martins Umzug, zahlreiche Dorffeste oder die jährlich stattfindenden Maifeiern. Neben den beiden Fußballmannschaften gibt es außerdem eine Damen-Gymnastikgruppe. Das 1994 errichtete Sportheim dient der Ortsgemeinschaft als Ort zur Durchführung von Feierlichkeiten sowie von kulturellen und sonstigen Veranstaltungen.

Um die 50-jährige Vereinsgeschichte gebührend zu feiern, lädt der Verein am 06. und 07. Juli zum Festwochenende auf die Sportanlage ein. Neben der Austragung des Verbandgemeindepokals der VG Hamm (Sieg) wird ein abwechslungsreiches Programm an beiden Tagen geboten:

Samstag, 06. Juli 2024

Austragung VG-Pokal

13:00 TuS Bitzen – Vatanspor Hamm

14:00 SG Hammerland – FK Etzbach

15:00 Spiel um Platz 3

16:00 Auftritt Cheerleader Heavenly Force

16:30 Endspiel

Abendveranstaltung

18:30 Grußworte, Ehrungen

20:00 Open Air Party

Sonntag, 07. Juli 2024

Ab 12:00 Feier mit Musik und Spaß

13:00 Auftritt Fidele Bühnenfeger, KG-Pracht

13:00 bis 15:00 Kinderspaß

Nachmittags Kaffee und Kuchen