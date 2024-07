Veröffentlicht am 1. Juli 2024 von wwa

VG KIRCHEN – Feierstunde bei der VG-Kirchen: Ernennungen, Beförderung und neue Auszubildende

Der 1. Juli ist immer ein besonderes Datum bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen (Sieg). Denn an dem Tag startet das neue Ausbildungsjahr. So hat in diesem Jahr für Alana Sofie Schaefer aus Friedewald die Ausbildung für das 3. Einstiegsamt begonnen. Die Ausbildung dauert drei Jahre und ist untergliedert in einen berufspraktischen Teil bei der Verbandsgemeindeverwaltung und einen theoretischen Teil an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen.

Auch für Mario Bender aus Niederfischbach hat mit der dualen zweijährigen Ausbildung zum Verwaltungswirt (2. Einstiegsamt) ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Anlässlich ihrer Ernennungen zur Verbandsgemeindeinspektoranwärterin und zum Verbandsgemeindesekretäranwärter legten jetzt beide den Diensteid im Kirchener Rathaus ab.

Gleichzeitig wurde im Rahmen einer kleinen Feierstunde Ben-Simon Gotthardt zum Verbandsgemeindeoberinspektor befördert. Gotthardt hatte von 2017 bis 2020 seine Ausbildung für das 3. Einstiegsamt absolviert ist seit Juli 2020 im Fachbereich 5, Fachgebiet „Bauverwaltung“, eingesetzt.

Maximilian Müller wurde zum Beamten auf Lebenszeit ernannt. Nach seiner Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur in Bonn hatte der Verbandsgemeindeinspektor von 2018 bis 2021 das duale dreijährige Studium bei der Verbandsgemeinde Kirchen und der Hochschule für öffentliche Verwaltung absolviert. Seit drei Jahren ist Müller im Fachbereich 3 (Ordnungsamt) eingesetzt.

Ihre zweijährige duale Ausbildung zur Verwaltungswirtin hat Teresa Muhl erfolgreich abgeschlossen. Bei der Verbandsgemeinde Kirchen nimmt Muhl Aufgaben im Fachbereich 3 „Bürgerdienste“ wahr. Eine Gratulation zur bestandenen Prüfung nach dreijähriger Ausbildung bei der Verbandsgemeinde Kirchen erhielt außerdem Michelle Josie Kringe. Sie ist dem Sachgebiet „Verbandsgemeindekasse“ zugewiesen.

Im Beisein der Fachbereichsleiter wünschte Bürgermeister Andreas Hundhausen den neuen Auszubildenden einen guten Start und allen anderen weiterhin einen erfolgreichen Lebensweg. Den Glückwünschen schloss sich Ausbildungsleiterin Swetlana Neufeld gerne an. Für den Personalrat gratulierte Peter Mockenhaupt und wünschte allen eine gute Zukunft.

Foto: Bei der VG-Kirchen gab es anlässlich von Ernennungen, Beförderungen und bestandenen Prüfungen Grund zu feiern. Auf dem Foto: 1. Reihe von links: Bürgermeister Andreas Hundhausen, Teresa Muhl, Michelle Josie Kringe, Ausbildungsleiterin Swetlana Neufeld. 2. Reihe von links: Maximilian Müller, Auszubildende Alana Sofie Schaefer, Auszubildender Mario Bender, Petra Urigshardt (Leiterin Fachgebiet 1.1 und stv. Leiterin Fachbereich 1 Zentrale Dienste). Hintere Reihe von links: Bernd Schmidt (Leiter Fachbereich 3 Bürgerdienste), Ben-Simon Gotthardt, Tim Kraft (Leiter Fachbereich 5 Kommunalentwicklung), Peter Mockenhaupt (Personalrat), Büroleiter Michael Dützer.