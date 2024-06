Veröffentlicht am 30. Juni 2024 von wwa

FLAMMERSFELD – Im Rahmen der Raiffeisenwoche, 6. bis 14. Juli 2024: Lesung „Aus Raiffeisens Familien-Briefen“ am 11. Juli 2024

Raiffeisen Botschafterin Julie Georgis alias „Amalie Raiffeisen“ entführt die Hörerschaft in der Amtsstube Raiffeisens im Raiffeisenhaus in Flammersfeld auf eine Zeitreise durch die Familiengeschichte des Genossenschaftsgründers. Sie liest Texte aus Briefen, die Raiffeisen an seine Familie geschrieben hatte. Im Anschluss besteht die Möglichkeit die ehemalige Bürgermeisterei zu besichtigen. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Unterhaltung des Raiffeisenhauses sind erwünscht!

Uhrzeit: 11:00 bis 12:00 Uhr und von 19:00 bis 20:00 Uhr. Teilnehmerzahl begrenzt, deshalb Anmeldungen pro Uhrzeit notwendig. Anmeldungen bitte unter 02681/85-193 oder per E-Mail: martina.beer@vg-ak-ff.de. Weitere Infos zum Programm entnehmen Sie bitte über den QR-Code: