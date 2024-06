Veröffentlicht am 30. Juni 2024 von wwa

KIRCHEN – Kindernotfallkurse auch für Großeltern im Eltern-Kind-Zentrum Kirchen

„Wann war Ihr letzter Erste-Hilfe-Kurs?“ Auf die Frage hört Steffi Rex, Hebamme und zertifizierte Kindernotfalltrainerin, häufiger die Antwort: „Vor gut 40 Jahren und da ging’s nur um Erwachsene.“ Gerade wenn der letzte Kurs schon lange zurückliegt, ist eine Auffrischung dringend zu empfehlen. Seit einem Jahr führt Rex spezielle Kindernotfallkurse im Eltern-Kind-Zentrum in der Stadt Kirchen durch. Das Angebot richtet sich an Eltern und Großeltern sowie alle, die mit Neugeborenen, Kleinkindern und Kindern bis zur Pubertät zu tun haben. Auch wenn die Themen speziell auf die Besonderheiten im Kindesalter ausgerichtet sind, können viele Herangehensweisen auch noch im Erwachsenenalter angewandt werden.

In dem vierstündigen Kurs werden verschiedene Notfallszenarien beschrieben. Herzstück ist das Notfall-ABC-Konzept. Damit ist es möglich, jeden Notfall schnell zu erkennen und zu behandeln, beispielsweise wenn das Kind einen Gegenstand verschluckt hat oder schwer gestürzt ist. Geübt wird auch die Reanimation an modernen Simulationspuppen mit neuester Feedback-Technologie auf dem Laptop. Die Kursteilnehmer bekommen ein hochwertiges Handout und können kleine Notfallkarten wie auch fertige Kindernotfall-Sets erwerben.

Ein wichtiges Anliegen ist Steffi Rex außerdem die Kommunikation mit dem Kind in einer Notfallsituation. Hier geht es unter anderem um die Fragen, welche Sätze Kinder wirklich verstehen können und wie ein sicheres Verhalten am Tisch aussieht. Dabei gibt es gerade im praktischen Teil trotz der ernsten Thematik auch viel zu lachen.

Aufgrund der großen Nachfrage werden jeden Monat zwei Kurse angeboten. Besonders beliebt sind die reinen Kurse für Großeltern. Dies unterstreicht das Bewusstsein für die Verantwortung, die Großeltern für ihre Enkelkinder haben. Die Kurse werden hauptsächlich im Eltern-Kind-Zentrum in Kirchen angeboten. Auf Nachfrage können sie aber auch in einer privaten Einrichtung wie z.B. Wohnzimmerkurse oder in Kindergärten stattfinden. Weitere Informationen und Termine sind auf der Homepage www.elternkindzentrum-kirchen.de zu finden oder direkt bei Steffi Rex unter der Rufnummer 0170/3130707.

Foto: Die Kindernotfallkurse im Eltern-Kind-Zentrum der Stadt Kirchen werden gut angenommen Foto: S. Rex/privat