GEBHARDSHAIN – Weiter mit Volldampf durch den Juni – Westerwälder Badmintonkids von NRW bis ins Saarland on Tour

Langweilig wird es für die junge Wettkampfgruppe zur Zeit nicht. Kaum ist das Gebhardshainer „Heimturnier“ erfolgreich über die Bühne gegangen, machten sich an diesem Wochenende wieder einige Kids auf die Jagd nach Punkten und Matchpraxis. Leonie Euteneuer trat dabei mit Max Weyand und Ben Wenzelmann vom TuS Bad Marienberg auf einer B-Rangliste der Gruppe Mitte im saarländischen Schiffweiler an. Alle drei U15er hatten hier eine Altersklasse höher gemeldet und es war klar, dass bei dieser Konstellation nur Spiele auf sehr hohem Niveau auf die Westerwälder warteten. Umso positiver war dann die abgelieferte Leistung zu bewerten. Sowohl im Einzel, als auch im Mixed an der Seite von Ben und im Doppel zusammen mit Romy Oliva konnte Leonie meist auf Augenhöhe mitspielen und es kam zu zahlreichen knappen Dreisatzspielen. An das Ziel, sich gegen starke Gegner technisch, taktisch und mental kontinuierlich weiter zu entwickeln, konnten sich die Kids somit erfolgreich wieder ein Stück annähern. Und auch die Stimmung im Team war gut – offensichtlich haben der Trainer und die Pizzeria ihren Job gut gemacht.

Starke Gegner warteten auch auf Nico und Lukas Rehorst. Im benachbarten NRW hatten die beiden auf einer C-Rangliste in Neukirchen-Vluyn gemeldet. Auch hier stand spielerische Entwicklung im Vordergrund. Während Lukas in der U13 zwar ohne Sieg blieb, aber viele gute Matches auf sein Haben-Konto verbuchte, verpasste Nico in der U11 nur knapp den dritten Platz in der Gesamtwertung.

Ganz ohne Sieg ging es für die Gebhardshainer dann aber doch nicht. In der AK U11 holten sich Nico und Leo Lindner in Neukirchen-Vluyn im Doppel nach hartem Kampf und knappen Spielen den ersten Platz. Während für die Jungs der ergatterte Pokal sicherlich das Highlight war, freute sich das Trainerteam fast noch mehr über die Nervenstärke der beiden – gut gemacht! Nadja Oligschläger – Foto: nao