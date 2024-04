Veröffentlicht am 30. April 2024 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – „Wider das Vergessen“ – Gedenken an die Erstürmung der Gewerkschaftshäuser am 02. Mai 1933

Am 2. Mai 1933 wurden in ganz Deutschland die Gewerkschaftshäuser von SA und SS besetzt und die freien Gewerkschaften verboten. Über 90 Jahre später gibt es erneut antigewerkschaftliche und faschistische Tendenzen. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) gedenkt der Frauen und Männer, die im Kampf für Arbeitnehmerrechte verfolgt und getötet wurden. Ihr Leben und ihr Einsatz sollen nicht vergessen werden. Was geschah, darf sich nie mehr wiederholen.

Deshalb möchten die ver.di Mitglieder in der Pfalz ein Zeichen gegen Unrecht, Unterdrückung und gegen gewerkschaftsfeindliche Tendenzen in unserer Gesellschaft setzen.

Der ver.di-Bezirk Pfalz veranstaltet, gemeinsam mit befreundeten Organisationen und dem DGB am 02. Mai 2024 drei Mahnwachen zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus:

12:00 Uhr: Pirmasens, Exerzierplatz

16:00 Uhr: Ludwigshafen, Am Ludwigsplatz

18:00 Uhr: Kaiserslautern, Ecke Parkstraße/ Rudolf-Breitscheid-Platz.

Zusätzlich werden die Gewerkschaftsmitglieder aufgerufen, in der Nacht vom 1. auf den 2. Mai eine Kerze ins Fenster zu stellen und mit dem Hashtag #widerdasVergessenDGB in den sozialen Medien zu verbreiten.