KOBLENZ – Mehrere Fahrzeuge im Heiligenweg durch Farbe beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Montag, 29. April 2024 wurden der Polizei Koblenz vier durch blaue Farbe beschädigte Pkw auf dem Parkplatz im Heiligenweg gegenüber der BBS gemeldet. Im Rahmen der ersten polizeilichen Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass sich die Tat am 29. April 2024 in der Zeit zwischen 00.30 und 18.20 Uhr ereignet haben dürfte. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion 1 in Koblenz unter 0261-92156-300 in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei