Veröffentlicht am 30. April 2024 von wwa

LINZ am RHEIN – Auffahrunfall in Linz am Rhein – Beifahrerin verletzt

Montagmorgen kam es auf der Asbacher Straße zu einem Auffahrunfall, bei dem eine 56-jährige Beifahrerin verletzt wurde. Aufgrund einer Engstelle hielt der Mann der verletzten Frau den Pkw an, um einen entgegenkommenden Lkw passieren zu lassen. Dies erkannt eine nachfolgende 68-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hönningen zu spät und fuhr auf den haltenden Pkw auf. Quelle: Polizei