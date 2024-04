Veröffentlicht am 30. April 2024 von wwa

MAULSBACH – Die Königswürde des Schützenverein Maulsbach bleibt in weiblicher Hand – Laura I. wird Nachfolgerin von Petra I.

Was am Montagabend mit der Krönung seinen Abschluss fand, begann am Vormittag mit dem Schießen auf die Preise des Königsvogel. 65 Personen beteiligten sich an diesem Schießen, das natürlich von der amtierenden Majestät Petra I. mit dem ersten Schuss eröffnet wurde. Drei Stunden wehrte der Kampf um die Ehrenpreise. Mit dem 16. Schuss fiel für Jana Brankers die Krone, mit dem 40. Schuss für Torsten Kretzer der Reichsapfel und mit dem 65. Schuss für Hans-Georg Adorf das Zepter. Niklas Bieler holte sich den Kopf mit dem 111. Schuss, Selina Birkenbeul die Linke Schwinge mit dem 153. Schuss, die Rechte Schwinge Andreas van Eckern mit dem 192. Schuss. Der Stoß fiel 90 Schuss später mit dem 285. Schuss bei der späteren Königin Laura Kneip.

50 Minuten benötigten die zwei Königsanwärter, Thomas Wiegel aus Ziegenhain und Laura Kneip aus Kehscheid, von 14 bis 14:50 Uhr, um mit dem 331. Schuss den Rest des Vogels von der Stange zu holen. Durch den frühzeitigen Fall des Vogels bleib am Nachmittag aus reichend Zeit zum Feiern und zur Planung.

Kurz nach 20 Uhr zogen die Schützen in Festzelt ein, nahmen auf der Tanzfläche Aufstellung und begrüßte die Einziehenden Majestäten und Thronpaare, angeführt von der Fahnenabteilung und begleitet von Fackelträgern. Drei Tage hatte die zweite Vorsitzende Doris Lichtenthäler durch das Programm geführt, die Körnungszeremonie nahm der ehemalige Vorsitzende Dirk Lichtenthäler vor. Er dankte den Scheidenden Majestäten, Königin Petra I., Kronprinzessin Selina Birkenbeul und Schülerprinz Sebastian Krewald, für ihre vorbildliche Regentschaftszeit, überreichte ihnen die Erinnerungsorden.

Feierlich überreichte er seiner Tochter Laua die Königskette und setzte ihr das Diadem auf. Prinzgemahl Marvin erhielt die Grüne Scherpe. Kronprinz Jona Lindscheid aus Hirz-Maulsbach und Schülerprinz Laurenz Felderhoff aus Fiersbach erhielten ihre jeweiligen Ketten. Fotos: Diana Wachow