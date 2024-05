Veröffentlicht am 1. Mai 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Dieter Falk Trio – Musik & Memories

Dieter Falk präsentiert mit seinem Trio am Freitag, 10. Mai Music & Memories im KulturSalon der Glockenspitze Altenkirchen. Dieter Falks Konzerte sind eine Zeitreise durch die Musikgeschichte: von Klassik bis Pop. Seine J.S. Bach-Bearbeitungen, mal „Jazz-ig“, mal „Gospel-ig“ stecken an und reißen das Publikum mit. Falk am Flügel, Paul Wunder am Bass sowie Daniel Rheinbay an den Drums bewirken in einem spannenden und interaktiven Konzert mit Songs und Grooves aus vier Jahrhunderten, dass auch die Stimmbänder und Lachmuskeln der Zuhörer strapaziert“ werden. Eine kurzweilige, unterhaltsame «Revue», deren fester Bestandteil ein kurzes „Wunschkonzert“ ist, in dem Zuschauer Lieder aussuchen, die Dieter Falk spontan improvisiert. Daniel Rheinbay: Drums – Paul Wunder: Bass – Dieter Falk: Flügel. Beginn: 20 Uhr; Einlass: 18:30 Uhr, Ort: KulturSalon Glockenspitze, Im Sportzentrum 8, 57610 Altenkirchen, Eintritt: VVK ab 26€; ABK 31€. Tickets unter www.kultur-felsenkeller.de , Tel.: 02681 7118 im Kulturbüro in der Marktstraße Altenkirchen, sowie bei allen Ticket-Regional VVK-Stellen. Foto: Jonas Scholten