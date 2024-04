Veröffentlicht am 30. April 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – SahneMixx – Das Beste von Udo Jürgens – „Das wahre Gesicht zeigt Musik nur, wenn sie live gespielt wird …“ (Udo Jürgens)

SahneMixx präsentiert am Donnerstag, 9. Mai im KulturSalon an der Glockenspitze Altenkirchen, „Das Beste von Udo Jürgens“ in einer begeisternden Show, die das Publikum von der ersten Sekunde an mitnimmt auf eine emotionale Zeitreise, geradewegs zurück in die unvergleichliche Atmosphäre der Livekonzerte von Udo Jürgens. Orchestersound, Flügel und rotes Jacketfutter, bei SahneMixx stimmen alle Details. Und wenn Sänger Hubby Scherhag wie einst das Original zum Bademantel-Finale zurück auf die Bühne applaudiert wird, ist das Gänsehaut-Erlebnis garantiert!

Seit über 20 Jahren stellt sich SahneMixx der Herausforderung, die schönsten Lieder des Ausnahmekünstlers zu präsentieren und sein musikalisches Erbe auf den Konzertbühnen zu bewahren. Udo Jürgens höchstpersönlich hat SahneMixx anerkannt und brachte dies sowohl bei verschiedenen Treffen als auch in Form von Briefen und Gratulationen zum Ausdruck. SahneMixx-Sänger Hubby Scherhag interpretiert die Lieder des großen Vorbilds derart gut, dass sich die Zuschauer vom ersten Ton an in ein echtes Udo-Konzert versetzt fühlen.

Beginn ist um 20 Uhr; Einlass ab 18:30 Uhr Ort: KulturSalon Glockenspitze, Im Sportzentrum 8, 57610 Altenkirchen Eintritt: VVK ab 36€; ABK 41€, Tickets unter www.kultur-felsenkeller.de , Tel.: 02681 7118 im Kulturbüro in der Marktstraße Altenkirchen, sowie bei allen Ticket-Regional VVK-Stellen. Foto: Klaus Manns