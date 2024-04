Veröffentlicht am 30. April 2024 von wwa

STADT NEUWIED – Seniorenveranstaltungen in neuem Gewand – Stadt bietet Ausflüge und Feiern für alle Neuwieder 67+

Rund 15.000 – das ist die Anzahl der Bürgerinnen und Bürger aus allen Stadtteilen Neuwieds, die über 65 Jahre alt sind. Für diesen Personenkreis wurden bisher durch die Stadt Neuwied jährlich eine Seniorenfeier pro Stadtteil sowie eine zentrale Seniorenkarnevalsfeier ausgerichtet. Nun hat das Amt für Stadtmarketing unter der Beteiligung zahlreicher engagierter Neuwiederinnen und Neuwieder ein neues Konzept ausgearbeitet. Schon im Juni startet die Veranstaltungsreihe für Neuwieder über 67 Jahren mit drei Kulturangeboten in der Abtei Rommersdorf.

Bereits im vergangenen Sommer machte sich das Amt für Stadtmarketing an die Arbeit, das bestehende Konzept für Seniorenfeiern zu verändern, um es aufzuwerten und facettenreicher zu gestalten. Der Einladung zum gemeinsamen Planungstreffen von Oberbürgermeister Jan Einig und dem zuständigen Amt folgten zahlreiche Beteiligte, darunter der Seniorenbeirat und die Helferteams. „Uns war wichtig, dass die Zielgruppe selbst in die Planungen eingebunden ist und Wünsche und Ideen einbringen kann“, resümiert OB Einig die ersten Gespräche. Im konstruktiven Austausch entstand die neue Planung für die Veranstaltungsreihe.

Auftakt machen Kulturveranstaltungen in der Abtei Rommersdorf

So sieht das neue Konzept für die „Veranstaltungen 67+“ aus: Eine Senioren-Karnevalsfeier wird weiterhin ausgerichtet. Darüber hinaus organisiert die Stadt unterschiedliche Ausflüge und Veranstaltungen zum günstigen Selbstkostenpreis. Hierfür werden weiterhin Bustransfers angeboten. Den Auftakt macht ein Veranstaltungs-Trio unter dem Titel „Kultur 67+“ im Rahmen der Rommersdorf Festspiele. Im Englischen Garten des Abtei Rommersdorf im Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis spielen am Sonntag, 23. Juni, um 11 Uhr die Blocker Musikanten. Am Montag, 24. Juni, um 18.30 Uhr tritt der Musikverein Heimbach-Weis auf. Die Theatergruppe „Die Findlinge“ bringt dann am Montag, 1. Juli, um 19 Uhr mit „Ein Herz und eine Seele“ bekannte Figuren der gleichnamigen TV-Serie auf die Bühne. Im Eintritt von 5 Euro ist ein alkoholfreies Kaltgetränk inklusive. Für Personen mit eingeschränkter Mobilität gibt es einen Transfer von der Stiftsstraße zum Gelände.

Tagesausflüge im Herbst

Die neue Planung sieht auch Tagesausflüge vor. Im Oktober bietet die Stadt an zwei Terminen gemeinsame Busfahrten zu einem Winzer an. Eine Weinprobe mit anschließendem Essen und musikalischer Unterhaltung sorgt für geselliges Miteinander. Das Veranstaltungsjahr endet mit einer kostenfreien Weihnachtsfeier. Diese wird nun zentral für alle Stadtteile gemeinsam ausgerichtet. „Wir erhoffen uns vom neuen Konzept, dass durch die Vielfältigkeit der Angebote ein erweiterter Personenkreis angesprochen wird. Wir möchten möglichst vielen Personen in der Altersgruppe mit dem neuen Angebot Freude bereiten,“ freut sich Susanne Thiele aus dem Amt für Stadtmarketing über die Neuerungen.

Das Programm ist online einsehbar unter www.neuwied.de/veranstaltungen. Nähere Informationen erteilt Susanne Thiele, Amt für Stadtmarketing, telefonisch unter 02631 802 252 oder per E-Mail sthiele@stadt-neuwied.de. Eintrittskarten für die drei Veranstaltungen in der Abtei Rommersdorf können ab dem 13. Mai bei der Tourist Information in Neuwied und über Ticket Regional erworben werden.

Foto: Zahlreiche Akteure brachten sich ein bei der Interessensabfrage für das neue Konzept der städtischen Veranstaltungen 67+. Foto: Stadt Neuwied / Melanie Lange