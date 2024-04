Veröffentlicht am 30. April 2024 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Der ganze Reichtum der Musik in einer Projektwoche

Es braucht wahrlich mehr als ein Menschenleben, um die gesamte Vielfalt der Musik, ihrer Instrumente und Ausdrucksformen zu erleben. Auch im Unterricht der Kreismusikschule, sei es im Instrumental- oder Gesangsbereich, fehlt oft genug die Zeit, weitergehende Einblicke in all die verschiedenen Facetten zu geben. Und doch haben die Schülerinnen und Schülern ihren eigenen musikalischen Horizont noch einmal deutlich erweitern. Denn die Lehrkräfte der Musikschule boten jetzt anstelle des normalen Unterrichts eine außergewöhnliche Projektwoche an. Dabei ging es um Themen wie gemeinsames Musizieren, Improvisieren, Auftrittstraining, Recording, Dirigieren, Trommeln, Instrumentenkunde, Musikgeschichte und -theorie und vieles, vieles mehr.

„Unsere Schüler konnten beliebig viele Projekte an allen Standorten im gesamten Landkreis besuchen“, berichtet Schulleiter Dimitri Melnik zur spannenden Entdeckungsreise durch die Welt der Musik. „Sie haben viele neue, zum Teil ungewöhnliche Formationen gebildet, um gemeinsam zu musizieren oder zu improvisieren. Es wird spannend, ob einige von ihnen zu festen Ensembles zusammenwachsen und sogar nach der Projektwoche gemeinsam spielen werden.“

Zum Abschluss präsentierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der verschiedenen Projekte das in der Woche Gelernte bei einem Konzert. Die Besucher genossen eine bunte Mischung ungewöhnlicher, unerwarteter, zum Teil experimenteller – aber stets musikalischer Beiträge.

Foto: Mit den unterschiedlichsten Projekten eröffnete die Kreismusikschule ihren Schülerinnen und Schülern eine Woche lang neue Perspektiven. Fotos: Dimitri Melnik