Veröffentlicht am 1. Mai 2024 von wwa

PRACHT – Seniorentreffen am 08.Mai in Pracht

Nachdem das letzte Seniorentreffen regen Anklang fand, will man den Wünschen der Teilnehmer nachkommen und ein weiteres Treffen veranstalten. Am Mittwoch, 08. Mai lädt der Vorstand der Kommunalen Vereinigung Pracht alle Senioren ins Sportheim der Waldsportanlage Hohe Grete ein. Ab 15:00 Uhr sind alle Bürger über 60 Jahre der Ortsgemeinde Pracht herzlich Willkommen. Bei Kaffee und Kuchen können in gemütlicher Runde Gespräche geführt werden. Anschließend wird eine BINGO Spielrunde angeboten. Ebenso können in kleinen Gruppen Gesellschaftsspiele durchgeführt werden. Angeboten werden die Spiele: Rummy Cup, Mensch ärgere Dich nicht, Romme‘, Kniffel und Skat. Es können auch eigene Spiele mitgebracht werden. Um den Nachmittag zu organisieren, wird um Anmeldung gebeten. Es wird auch ein Abholservice eingerichtet. Bitte bei der Anmeldung angeben. Katja Vogel Tel. Nr.: 0268267573, Mobil 0172-8095621, E-Mail: katjavogel@web.de. Udo Seidler, 0170-1850952, E-Mail: udoseidler@t-online.de