Veröffentlicht am 1. Mai 2024 von wwa

PRACHT – Kommunale Vereinigung in der Gemeinde Pracht – Die Wählergruppe Vogel informiert

Der Vorstand der Kommunalen Vereinigung in der Gemeinde Pracht -Wählergruppe Vogel- lädt seine Mitglieder für Montag, den 6.Mai zur Versammlung ein. Beginn ist um 18.00 Uhr in der Gaststätte „Am Dorfplatz“ in Pracht ein. Die Wählergruppe Vogel und die Bürgermeister Kandidatin Katja Vogel werden dort ihre Ideen und Zukunftspläne für die Gemeinde Pracht vorstellen. Ebenso werden wichtige Hinweise zur Kommunalwahl am 09.06.2024 gegeben.