LAHNSTEIN – Verkehrsunfallflucht durch PKW in Lahnstein

Am 29. April 2024 ereignete sich gegen 12:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Koblenzer Straße in Lahnstein. Eine 59-jährige Frau befuhr mit ihrem Fahrrad die Straße in Fahrtrichtung Koblenz-Horchheim. Ein PKW fuhr von dem Parkplatz des ALDI-Marktes auf die Straße und kollidierte mit dem Fahrrad. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen hellen Kleinwagen gehandelt haben und der Fahrer wird als älterer Mann beschrieben. Er ist nach einem kurzen Gespräch mit der Frau weggefahren. Sie erlitt einen Schock und hatte Schürfwunden an den Beinen. Wer Hinweise zu dem Unfall oder dem verursachenden Fahrzeug geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Lahnstein zu melden. Quelle: Polizei