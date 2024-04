Veröffentlicht am 29. April 2024 von wwa

WAHLROD – Sachbeschädigung durch Graffiti an einem geparkten PKW in Wahlrod

Unbekannte beschädigten im Zeitraum zwischen 28. April 2024, 12:00 Uhr und 29. April 2024, 08:15 Uhr in der Rheinstraße 10, in 57614 Wahlrod einen Skoda Oktavia, in der Farbe Schwarz, indem er mit weißer Sprühfarbe (Graffiti) rundherum besprüht wurde. Dadurch entstand ein Sachschaden in vierstelliger Eurohöhe. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Hachenburg unter der Rufnummer 02662 95580 in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei