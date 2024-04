Veröffentlicht am 29. April 2024 von wwa

HORHAUSEN – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 256 in 56593 Horhausen (Westerwald)

Montagnachmittag, 29. April 2024 ereignete sich gegen 15:30 Uhr auf der Rheinstraße (B 256) in Höhe der Hausnummer 40 in Horhausen ein Verkehrsunfall zwischen einem 12-jährigen Jungen und einem schwarzen Kleinwagen. Der Junge wurde beim Überschreiten der Fahrbahn von der rechten Fahrzeugseite berührt und kam zu Fall und wurde schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Kinderkrankenhaus gebracht und dort behandelt. Infolge der Rettungs- und Unfallaufnahmemaßnahmen kam es zeitweise zu Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs auf der Hauptdurchgangsstraße. Die Ermittlungen zum Unfallhergang werden bei der Polizei Straßenhaus geführt. Quelle: Polizei