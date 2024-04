Veröffentlicht am 29. April 2024 von wwa

MAULSBACH – Grünröcke und Musiker beleben die Ortschaften Maulsbach und Fiersbach

Da hatten die Maulsbacher Schützen sich am Wochenende genau das richtige Wetter ausgesucht. Es blieb trocken und die Sonne hielt sich auch leicht zurück. Nach dem Festgottesdienst im Festzelt, dem gemeinsamen Mittagessen und einer kurzen Pause sammelten sich die Schützen im Bereich des Festplatzes, um sich für den Festzug durch die Gemeinden aufzustellen. Pünktlich um 13:30 Uhr hörte man das Kommando „Schützen und Musik, angetreten zu Festzug“. In langer Reihe zog der grüne Lindwurm die Straße hoch nach Fiersbach zum Domizil Ihrer Majestät Königin Petra I. Heuten. Neben ihrem Prinzgemahl und einer großen Anzahl von Hofpaaren erwarteten Königin Petra I. die befreundeten Schützenvereine und Gesellschaften mit ihren Majestäten, Schützenmeistern und Gefolge. Das Waren die Schützengesellschaft Altenkirchen, der KKSV Döttesfeld, der SV Leuzbach-Bergenhausen, SV „Im Grunde“ Marenbach, SV „Adler“ Michelbach, KKSV Orfgen und die Schützengilde Raubach, so wie den Musikverein Schöneberg und das Blasorchester Mehrbachtal. Gemeinsam wurde die Front der Schützen abgeschritten und anschließend die Majestäten willkommen geheißen. Zur abschließenden Königsparade zogen die Schützen unter musikalischer Begleitung und gesichert durch die Feuerwehr Mehren zum Festplatz. Dort nahmen die Majestäten und Funktionäre Aufstellung und die Schützen paradierten grüßend an ihnen vorbei zum Festzelt wo sie nach kurzer Pause von der stellvertretenden Vorsitzenden Doris Lichtenthäler begrüßt wurden. Fotos: Diana Wachow