Veröffentlicht am 29. April 2024 von wwa

MAULSBACH – Maulsbacher Schützen eröffnen die Schützenfestsaison mit Königsball



Mit der Partynacht am Freitagabend begann das Maulsbacher Schützenfest. Am Samstag setzte sich die Festlichkeit mit der Begrüßung der Festgäste und der befreundeten Vereine und Schützenverein sowie Ehrungen eigener Vereinsmitglieder fort. Die Ehrungen nahm die stellvertretende Vorsitzende Doris Lichtenthäler mit Unterstützung durch das Königspaar Petra und Frank Heuten vor. Befördert wurden: Martin Schmidt zum Schießwart, Laura Seifen zum Leutnant, Jürgen Kählitz zum Oberleutnant. Mit der Urkunde des RSB wurden die Ehrenamtlichen Helfer Carola Müller-Baumann, Enya Grulke, Alexander Werning und Marvin Kneip geehrt. Die Verdienstnadel des RSB in Bronze mit Urkunde erhielten: Thomas Birkenbeul und Wolfgang Wendel. Die Verdienstnadel in Silber: Heidi Kählitz, Laura Kneip, Bernd Hofmann und Torsten Kretzer. Die Verdienstnadel in Gold: Burkhard Asbach. Die Medaille für Förderung und Verdienste des RSB in Silber erhielt Gunnar Clemens.

Der Schützenverein Maulsbach ehrte für langjährige Mitgliedschaft im Schützenverein: Für zehnjährige Mitgliedschaft mit der Ehrennadel in Bronze Jana Brankers, Nina Stengel, Laurenz Felderhoff und Frank Hoffmann. Für 25 Jahre mit der silbernen Nadel: Daniel Heidelbach, Dirk Hassel, Heinz Graf, Jannik Otto Pfau, Michael Moritz, Norbert Anhalt und Tobias Peter.

Schützen des Jahres 2024 wurde das Ehepaar Jürgen und Heidi Kählitz aus Fiersbach. Sie nahmen den Hirschpokal mit Urkunde entgegen. Aus dem Vorstand wurde Tobias Heidelbach verabschiedet. Fotos: Diana und Renate Wachow