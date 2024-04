Veröffentlicht am 29. April 2024 von wwa

WISSEN – Gnadenkommunion in Wissen

Im April 1954 feierten mehr als 50 Mädchen und Jungen das Fest ihrer Erstkommunion in der katholischen Pfarrkirche „Kreuzerhöhung“ in Wissen. 70 Jahre später sahen sich 19 der Kinder bei einem Gottesdienst, diesmal aus bekannten Gründen in der Kirche „St. Katharina“ zu Schönstein wieder. Hatte damals Pfarrer Andreas Adenäuer die Kommunikanten erstmals zum Altar geführt, konzelebrierte nun Pastor Martin Kürten die Heilige Messe. Gleichzeitig war es der Dankgottesdienst der Kinder aus Wissen, Schönstein und Selbach, die eine Woche zuvor ihren großen Tag hatten erleben dürften. Bleibt noch nachzutragen, dass sich aus diesem Anlass der Chor „TonArt“ mächtig ins Zeug gelegt hatte.

Zur Ehre Gottes, für die Kommunionkinder, die Eltern und Verwandten stimmte man die anspruchsvolle Messe „Mass of Regeneration“ von Alan Wilson an. Extra für diesen Tag waren zwei zusätzliche Musiker einschließlich Orgel mit von der festlichen Partie. Und nach der Reaktion der Gottesdienstbesucher zu urteilen, hatten sich die mehrwöchigen Proben von „TonArt“ wirklich gelohnt. Gut an kam auch der Gesangsbeitrag der Kommunionkinder auf der Orgelbühne am Schluss des Dankgottesdienstes.

Das Stück „Wir sind Gottes Melodie, unser Lied, das endet nie, wir wollen gerne singen und anderen Freude bringen“ führte zu starkem Beifall in Schönstein. Die 19 Jubiläumskommunikanten zeigten sich ebenfalls erfreut von dem Eifer ihrer „Nachkommen“ und kamen nach der Messe zum obligatorischen Erinnerungsfoto auf dem Kirchplatz zusammen. Direkt anschließend ging es bei bester Stimmung in ein Wissener Restaurant, wo man sich aus naheliegenden Gründen allerhand zu erzählen hatte. Teilnehmer Friedhelm Steiger sprach ein kurzes Grußwort und bedankte sich im Namen aller Jubilare bei Ursula Boehr und Elisabeth Wirths für die Organisation des Treffens. (bt) Fotos: Bernhard Theis