Veröffentlicht am 30. April 2024 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Welttag für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit – Schweitzer: Gesundheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist ein hohes Gut

Steigende Durchschnittstemperaturen, häufiger auftretende Extremwetterlagen: Die Folgen des Klimawandels sind bereits heute spürbar. Dies hat auch Auswirkungen auf die Arbeitswelt, insbesondere für Berufe mit Tätigkeiten im Freien. Durch extreme Hitzeereignisse in den Sommermonaten stellt sich jedoch auch für Tätigkeiten in Innenräumen verstärkt die Frage, wie die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten erträglicher gestaltet werden können. Wie Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz in Zeiten des Klimawandels gefördert werden können, steht in diesem Jahr im Fokus des „Welttags für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit“, der jedes Jahr am 28. April auf die Bedeutung des Arbeitsschutzes aufmerksam macht.

„Der Klimawandel und die Transformation der Arbeitswelt führen zu vielfältigen Veränderungen in den Unternehmen und Betrieben. Gerade in Zeiten des Wandels ist die Gesundheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein hohes Gut. Durch vielfältige Maßnahmen im Arbeits- und Gesundheitsschutz können wir bereits heute unsere Resilienz gegen die Auswirkungen des Klimawandels stärken. Aber auch darüber hinaus gilt es, die Gestaltung von Arbeitsbedingungen gesundheitsförderlich und klimaschonend zu denken“, betonte Arbeitsminister Alexander Schweitzer.

Mit der jährlichen Programmarbeit setzt die Arbeitsschutzaufsicht eigene Schwerpunkte und geht auf aktuelle Handlungsbedarfe ein. So steht der UV-Schutz bei sonnenexponierten Arbeiten im Baugewerbe im Fokus eines aktuellen Projekts der Arbeitsschutzaufsicht. Wie Unternehmen Arbeit gesund und gleichzeitig klimaschonend gestalten können, ist darüber hinaus ein aktueller Arbeitsschwerpunkt des Arbeitsministeriums im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM). Bei der digitalen Veranstaltungsreihe „BGM und Klimaschutz“ konnten die Teilnehmenden aus Unternehmen und Betrieben Ideen und Impulse sammeln, wie sie Betriebliches Gesundheitsmanagement für gelingenden Klimaschutz einsetzen können. Die Erkenntnisse und Erfahrungen werden in einer Abschlussveranstaltung im September 2024 vorgestellt.