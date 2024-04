LINZ – Linzer SPD startet in die heiße Wahlkampfphase – Erster Infostand zur Kommunalwahl am 4. Mai

Veröffentlicht am 30. April 2024 von wwa

LINZ – Linzer SPD startet in die heiße Wahlkampfphase – Erster Infostand zur Kommunalwahl am 4. Mai2

Die Linzer Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten starten mit ihrem ersten Infostand am 4.Mai von 10 bis 12 Uhr auf dem Linzer Buttermarkt in die heiße Wahlkampfphase. Dort möchte die Linzer SPD über ihr Wahlprogramm und ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl des Linzer Stadtrates am 9. Juni informieren und mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen. Auch an den folgenden Terminen ist die Linzer SPD mit Infoständen in Linz präsent: 11.5.2024 am Marktplatz, 18.5.2024 vor dem Edeka Fett, 1.6.2024 vor dem Meusch-Center und am 8.62024 am Buttermarkt.