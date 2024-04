Veröffentlicht am 29. April 2024 von wwa

LINZ – Erfahrene Kommunalpolitikerin führt SPD-Liste an – Andrea Sünning-Löhr ist Spitzenkandidatin der SPD für die Wahl des Verbandsgemeinderates Linz

Mit Andrea Sünning-Löhr haben die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokratinnen der Verbandsgemeinde Linz eine erfahrene Kommunalpolitikerin zur Spitzenkandidatin für die Kommunalwahl am 9. Juni gewählt.

Die gelernte Rechtsanwältin ist bereits seit vielen Jahren in kommunalpolitisch für die SPD in unserer Verbandsgemeinde engagiert, sei es im Kasbach-Ohlenberger Gemeinderat und auch im Verbandsgemeinderat Linz. Neben ihrem aktuellen Engagement als Ratsmitglied in Kasbach-Ohlenberg ist Andrea Sünning-Löhr aktuell Beigeordnete des Verbandsbürgermeisters.

Torsten Müller, Vorsitzender des SPD-Gemeindeverbandes Linz, ist von der Stärke, Kompetenz und gesellschaftlichen Vielfalt der gesamten VG-Ratsliste überzeugt:“ Mit unserer Liste schicken wir eine stärke, kompetente und ausgewogene Wahlliste für den Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Linz am Rhein in den Wahlkampf!“

Die Reihenfolge der Listenplätze wurde einvernehmlich in sehr guter Zusammenarbeit der Ortsvereine der SPD in der Verbandsgemeinde Linz am Rhein aufgestellt: Andrea Sünning-Löhr, Wolfgang Latz, Torsten Müller, Jochen Mutz, Yvonne Schmitt, Dieter Runkel, Florian Augst, Marie-Christin Schlüter, Pascal Groothuis, Gezina Stuip, Karl-Heinz Wölbert, Patrick Jungbluth, Monika Dellwo, Fabiano Collu, Pembe Akar, Markus Eulenbach, Peter Thomas, Nadine Jungbluth, Gerd Brosowski, Claudia Felten-Biermann, Ulrich Bieber, Artur Schlüter, Wolfgang Klein, Helga Lohrscheid, Claudia Bieber, Niklas Rosenmüller, Hajo Schwedthelm, Doris Brosowski, Ernst Willi Giersen, Heinz Peter Schneider, Jörg Börder. Foto: Wolfgang Latz

Foto: Die ersten sechs Kandidatinnen und Kandidaten aus allen Ortsgemeinden, v.l.: Yvonne Schmitt, Dieter Runkel, Jochen Mutz, Wolfgang Latz, Andrea Sünning-Löhr, Torsten Müller