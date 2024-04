Veröffentlicht am 29. April 2024 von wwa

BETZDORF – Besucherfahrt nach Mainz mit MdL Wäschenbach: Interessante Einblicke in die Landespolitik vor der Kommunal- und Europawahl

Wahlkreisabgeordneter Michael Wäschenbach lädt zu einer Besucherfahrt nach Mainz in den Landtag am 08. Mai 2024 ein. Auf dem Programm steht eine Führung durch den ZDF, ein gemeinsames Mittagessen in der Gaststätte ‚Eisgrub‘, ein Gespräch mit dem heimischen Politiker und eine Führung durch das Deutschhaus und den Plenarsaal. Nach dem Programm im Landtag bleibt Zeit für einen Besuch der Mainzer Innenstadt, bevor die Heimreise angetreten wird. Die Abfahrt mit dem Bus in Betzdorf findet um 07:45 Uhr statt. Die Rückfahrt ist für 17:30 Uhr geplant. Anmeldung und weitere Details erhalten Sie im Wahlkreisbüro Michael Wäschenbach unter der Telefonnummer 02741 / 9365400 oder E-Mail: info@michael-waeschenbach.de. Foto: Archiv BK – wwa