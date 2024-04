Veröffentlicht am 27. April 2024 von wwa

ANDERNACH – Einbruch in Getränkemarkt in Andernach

Im Zeitraum zwischen 26. April 2024, gegen 18:30 Uhr, und 27. April 2024, gegen 08:50 Uhr, kam es in einem Getränkemarkt in der Koblenzer Straße, in Andernach zu einem Einbruch. Unbekannte brachen die Vordertür auf und verschafften sich so Zugang zum Markt. Sie entwendeten mehrere dutzend Packungen Zigaretten sowie Bargeld. Sie flüchteten über die Straße Scheidsgasse. Hinweise nimmt die Polizei in Andernach unter der 02632-9210 entgegen. Quelle: Polizei