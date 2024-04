Veröffentlicht am 27. April 2024 von wwa

NISTER – Sachbeschädigung eines Bauzaunes in Nister

Im Zeitraum zwischen dem 26. April 2024, gegen 18:00 und 27. April 2024, gegen 07:00 Uhr wurden im Industriegebiet „Zum Drahtzug“ in Nister zwei Elemente eines Bauzauns durch Unbekannte beschädigt sowie umgebogen. Die Tatörtlichkeit (Schotterparkplatz) befindet sich in Nähe des Kirmesgeländes, mit an diesem Wochenende einhergehender Veranstaltung. Quelle: Polizei