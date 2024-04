Veröffentlicht am 27. April 2024 von wwa

ST KATHARINEN – Wohnzimmerscheibe in St. Katharinen eingeworfen

Am frühen Samstagmorgen, 27. April 2024, zwischen 00:20 und 06:30 Uhr, warf ein Unbekannter die rückwärtige Wohnzimmerscheibe eines Einfamilienhauses in der Hummelsberger Straße in Sankt Katharinen ein. Bei dem Tatmittel handelt es sich um ein Brocken, augenscheinlich aus Teer. Sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung nimmt die Polizei Linz am Rhein unter der Rufnummer 02644-9430 entgegen. Quelle: Polizei