Veröffentlicht am 27. April 2024

BETZDORF – Fund eines Einhandmessers im Rahmen einer Personenkontrolle in Betzdorf

Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Betzdorf stellte am 27. April gegen ein Uhr nachts im Rahmen der Streife in der Burgstraße eine vierköpfige Personengruppe fest, die sich bei Erblicken zu Fuß im Laufschritt entfernte. Die Personen konnten im Rahmen der Nacheile durch die Polizeibeamten gestellt werden. Es handelte sich allesamt um Jugendliche im Alter von 15 bis 16 Jahren. Bei einer 16-jährigen konnte im Rahmen der Personendurchsuchung ein Einhandmesser gefunden werden, das in der Öffentlichkeit nicht ohne Weiteres geführt werden darf. Neben der Sicherstellung des Messers erfolgte die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens nach dem Waffengesetz. Quelle: Polizei