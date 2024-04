Veröffentlicht am 27. April 2024 von wwa

KIRCHEN – Scheibe an PKW in Kirchen (Sieg) eingeschlagen

Am 26. April schlug eine unbekannte Täterschaft in der Zeit zwischen 13:40 und 16:15 Uhr auf unbekannte Weise die Seitenscheibe eines in der Paul-Wingendorf-Straße abgestellten BMW ein. Hinweise in dieser Sache bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf. Quelle: Polizei