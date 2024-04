Veröffentlicht am 26. April 2024 von wwa

WIRGES – Wohnungseinbruchsdiebstahl in Wirges

Zwei Unbekannte verschafften sich am Mittwochvormittag, zwischen 11:04 und 11:13 Uhr, gewaltsam über eine rückwärtige Terrassentür Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Lohmühlenstraße in der Ortslage Wirges. Die gesamten Räumlichkeiten wurden durchwühlt und Schmuck sowie Wertgegenstände in einer blauen Sporttasche entwendet. Die Täter entfernten sich mit einem schwarzen Honda Accord (Kombi, Baujahr 2009) mit Zulassung Großbritannien (GB, hinteres amtliches Kennzeichen in der gelben Farbe) in Fahrtrichtung Montabaur. Dort konnten die Täter durch Zeugen in der Bahnallee, in einer unmittelbar neben dem Fashion-Outlet gelegenen Parktasche, dabei beobachtet werden, wie sie sich der Tasche samt entwendeter Gegenstände entledigten. Der Pkw entfernte sich im Anschluss in Richtung Bundesautobahn 3. Die Täter konnten trotz sofort eingeleiteter polizeilicher Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich telefonisch oder per Mail mit der hiesigen Polizeiinspektion Montabaur in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei