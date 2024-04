Veröffentlicht am 28. April 2024 von wwa

MORSBACH – Einladung zur Jahreshauptversammlung der Musikschule

Die Musikschule Morsbach lädt alle Mitglieder zur Jahreshauptversammlung der Musikschule Morsbach e.V. für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 ein. Die Versammlung findet am Mittwoch, 22. Mai 2024 ab 17.30 Uhr im Kulturbahnhof Morsbach in der Bahnhofstraße 40, in 51597 Morsbach statt. Falls jemand keine persönliche Einladung erhalten haben sollte, gilt diese Veröffentlichung als solche.