Veröffentlicht am 28. April 2024 von wwa

NEUWIED – Ein erlebnisreiches Wochenende bringt Kunst und Unterhaltung nach Neuwied – Kunst im Karree, kultureller Spaziergang durch die Innenstadt und abendliches Fest bringen viel Freude in die Innenstadt

Natürlich wäre es schön, wenn Neuwied am kommenden Wochenende im Sonnenschein erstrahlen würde und die vielen Besucher die attraktive „Kunst im Karree“- Schau im schönen Sonnenlicht erblicken und dem angekündigten attraktiven „Kulturspaziergang“ durch die Innenstadt in frühlingshafter Atmosphäre folgen könnten.

Dies ist natürlich keine Bedingung für eine gelungene Teilnahme an dem vielfältig gestalteten, im „Altstadt-Karree“ rund um die Marktkirche stattfindenden Open-air-Kunstfestival. Doch besonders attraktiv wäre eine solche Situation in jedem Fall, wenn wiederum an der allseits beliebten „Kunstschau“, die einst von Volker Frohneberg und Uli Adams als „Kunst im Karree“ ins Leben gerufen wurde, Frauen. Kinder und Männer aus der gesamten Stadt und ihrer Umgebung hieran teilnahmen würden und auch eine Vielzahl neuer Projekte zu entdeckt werden könnten,

So werden bis zu 80 Künstlerinnen und Künstler im unmittelbaren Karree-Umfeld zwischen Langendorfer- und Rhein- und Deichstraße bzw. im Marktkirchen-Umfeld am 4. und 5. Mai ihre diversen Kunstwerke präsentieren und zum Verkauf anbieten und dabei unbedingt auch das Gespräch mit den Besuchern und Besucherinnen suchen. Während die vielseitigen Künstler das Umfeld der „Innenstadt“ mit ihrer künstlerischen Vielfalt und ihrer Farbenfröhlichkeit unbedingt bereichern wollen, so hoffen sie natürlich auch darauf eine entsprechende Beachtung und auf regen Verkauf ihrer Kunstwerke zu finden.

Es waren die eifrigen „Macher“ vom „Neuen Kunstverein Mittelrhein“ (NKVM), unter anderem mit Bettina Danne und Elmar Hermann sowie mit Birgit Lenz von der Künstlergruppe 93, die das Kunstgeschehen in all seinen Einzelheiten am ersten Maiwochenende näher erläutern, bzw. um diese den jeweiligen Kunstschaffenden auf und in den diversen Räumen und Outside-Flächen vorstellen zu wollen. Dabei spielt natürlich auch das Kunstdomizil des neuen Kunstvereins in der vormaligen Engel-Apotheke am Lusenplatz eine wichtige Rolle.

Im Übrigen wird Peter Schwarz vom Neuwieder Bündnis für Demokratie und Toleranz am Samstag mit einer großen Anzahl von Menschen unter dem Slogan „Gegen Rechts“ das Geschehen unbedingt ergänzen. An der Gestaltung dieses ereignisreichen Samstags sind auch er und seine Freunde vom Bündnis für Demokratie mit dabei sein, um mit vielen gleichgesinnten Freunden und Freundinnen am Samstag ab 13 Uhr einen kulturreichen Demonstrationszug gegen Rechts durch die Stadt organisieren. Der beginnt um 13 Uhr auf dem Platz vor dem Schlossrtheater, wobei er schließlich mit dem Besuch der „Vielfalt“- Ausstellung in der Artothek am Luisenplatz um 15 Uhr enden wird.

Bereits am Vormittag dieses einzigartigen samstags um 11 Uhr wird der langjährige Direktor des Röntgenmuseums, Bernd Willscheid, die offizielle Eröffnung von „Kunst im Karree“ auf dem Grüngelände der Marktkirche vornehmen, wobei eine Rockband des WHG- Gymnasiums die musikalische Gestaltung der Eröffnungsfeier vornehmen wird. Wenn alles plangemäß bei der Eröffnung abläuft, dann wird das fröhliche Gemeinschaftsfest am Samstag ab 18 Uhr auf der Rheinpromenade mit einem ergänzenden fröhlichen Beisammensein seine Fortsetzung finden. Schließlich wird die Brüdergemeine auf deren Freigelände im Innenhof an der Friedrichstraße nicht nur einen Teil des Geländes zur Verfügung stellen, sondern es wird auch ein Klezmerkonzert sowie ein Besuch des ehemaligen Brauereikellers vorbereitetet, was dem Open-air-Kunst- und Kulturfestival zweifellos ein besonderes Interesse einbringt. (jüg) Fotos: Jürgen Grab