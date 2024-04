Veröffentlicht am 26. April 2024 von wwa

RHEIN-WESTERWALD – Naturparkveranstaltungen im Mai und Juni 2024

Im Rahmen des Jahresprogramms „Der Natur auf der Spur“ finden in diesem Jahr wieder zahlreiche Naturerlebnisangebote des Naturparks Rhein-Westerwald statt. Die Auflistung der Naturparkveranstaltungen in Mai und Juni 2024.

Bruchstein, Bims und Brombeersträucher: Samstag, 9. Mai und 9:30 Uhr. Eine geführte Wanderung mit Günter Schwenker entlang der denkmalgeschützten Leutesdorfer Rheinfront, durch Weinberge am Steinbruch hoch zum Windhäuser Feld, Abstieg durchs Naturschutzgebiet zur Blütezeit, Schlusseinkehr in der rustikalen Edmundhütte. Anmeldung: 02635 6072, guenter.schwenker@arcor.de. Kostenbeitrag: kostenlos, Einkehr in der Edmundhütte für Selbstzahler

Treffpunkt: Rhein, Ecke Fronhof, Leutesdorf

Entdecke den Zauber des Waldes: Samstag, 25. Mai um 14 Uhr. Wir begeben uns auf eine gemeinsame Entdeckungsreise durch das zauberhafte Ökosystem Wald. Wie funktioniert der Wald? Welche magischen Kräfte hält er für uns bereit? Wie schafft es die Natur, uns immer wieder zu entschleunigen und uns auf geheimnisvolle Art glücklich und zufrieden zu machen? Welche Kräfte haben die verschiedenen Baumarten auf uns? Eine grüne „Auszeit“ zum Genießen und Entspannen. Leitung: Petra Lux. Anmeldung: 0170 7374266, natur-wald-erleben@t-online.de, www.natur-wald-erleben.de. Treffpunkt: Bergstr. 21, 56593 Bürdenbach / Grube Louise. Kostenlos, Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren

Schatzsuche nach dem verborgenen Schatz der Waldgeister: Samstag, 15. Juni um 14:30 Uhr. Gemeinsam machen wir uns auf die Suche nach dem Schatz, den die Waldgeister liebevoll für uns versteckt haben. Auf dem Weg dorthin werden wir einige Aufgaben erfüllen und Rätsel lösen. Spielerisch entdecken wir den Wald und haben ein paar herrliche gemeinsame Stunden in der Natur. Leitung: Petra Lux. Anmeldung: 0170 7374266, natur-wald-erleben@t-online.de, www.natur-wald-erleben.de. Treffpunkt: Bergstr. 21, 56593 Bürdenbach / Grube Louise. Kostenlos, Familien mit Kindern ab 6 Jahren

Weinberg – Steinbruch – Streuobstwiese – Die Vielfalt des Mittelrheintals: Sonntag, 23. Juni um 10:00 Uhr. Entdecken Sie mit Peter Burkard eine zauberhafte Reise hoch über das malerische Rheintal! Die Route, führt durch idyllische Weinberge, Streuobstwiesen und Trockenmauern, die prägend für das Mittelrheintal und die Biodiversität sind. Ein Erlebnis voller Anmut, tollen Ausblicken und Naturvielfalt erwartet Sie! Anmeldung: 0157 79885096, naturerlebnis.burkard@web.de

Kostenbeitrag: kostenlos. Treffpunkt: August-Bungert-Allee 1, Wohnmobilstellplatz, Leutesdorf