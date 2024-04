Veröffentlicht am 28. April 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Infoabend zum Thema „Reichtum, Umverteilung und soziale Rechte“ am 16. Mai als Abschluss der Veranstaltungsreihe „Nachhaltige Wirtschaftspolitik“ im Haus Felsenkeller.

„Reichtum, Umverteilung, Soziale Rechte“ lautet der Titel des Vortrags. Es wird wie immer bei Vortragsabenden im Felsenkeller viele spannende Infos und einige Zeit für Gedankenaustausch und Diskussion geben.

Nachdem zu Beginn der Reihe die Themen „Die Funktion des Geldsystems“ und „Postwachstum und alternative Wirtschaftsformen“ behandelt wurden, wird sich der Referent Thomas Eberhardt-Köster am 16. Mai von 19 bis 21:30 Uhr mit den Themen „Reichtum, Umverteilung und soziale Rechte“ befassen. Er wird darauf eingehen, wie sich die soziale Ungerechtigkeit in den letzten Dekaden national und global entwickelt hat. Denn obwohl die Armutsquote steigt, steigt auch der private Reichtum – sowohl in Deutschland als auch im Rest der Welt.

Wie kann das sein? Woher kommt das? Wer blockiert die dringend notwendige Umverteilung von Einkommen und Vermögen? Warum werden die sozialen Rechte so vieler Menschen mit Füßen getreten? Vor allem: Wie ließe sich all dies ändern? All diesen Fragen soll gemeinsam auf den Grund gegangen werden. Dafür bleibt genügend Zeit, um auf die Anregungen und Interessen der Teilnehmenden einzugehen. Auch durch die Veranstaltungen im Vorfeld und die damit einhergehende Inputsammlung, kann dann eine lebhafte Abschlussdiskussion der Veranstaltungsreihe stattfinden. Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.